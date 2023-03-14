Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye açık ara! Güncellenen şampiyonluk oranları hayrete düşürdü
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları bir kez daha güncellenirken Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin önünde açık ara favori konumunda. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda mutlu sona ulaşma ihtimaline 1.17 oran verilirken, 2 .sıradaki Fenerbahçe için ise bu 2.05 olarak duyuruldu.
Süper Lig'de lider Galatasaray, şampiyonluk oranlarında da artık açık ara favori konumunda. 25. haftanın geride kalmasının ardından sarı-kırmızılıların sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemesine verilen oran dikkat çekti.
GALATASARAY AÇIK ARA FAVORİ
Kasımpaşa'yı yeni transfer Zaniolo'nun attığı gol ile 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın şampiyon olmasına verilen oran, 1.17 olarak güncellendi. Haftayı BAY geçen Fenerbahçe'nin ise oranı 2.05 olarak açıklandı.
TRABZONSPOR'A 100 ORAN VERİLDİ
Başakşehir'i mağlup eden Beşiktaş'a 25.00 oran, Trabzonspor'un şampiyon olma ihtimaline ise 100.000 oran verildi.