Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye açık ara! Güncellenen şampiyonluk oranları hayrete düşürdü

Süper Lig'de şampiyonluk oranları bir kez daha güncellenirken Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin önünde açık ara favori konumunda. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda mutlu sona ulaşma ihtimaline 1.17 oran verilirken, 2 .sıradaki Fenerbahçe için ise bu 2.05 olarak duyuruldu.