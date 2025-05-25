Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a göndermeli tişört

Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a göndermeli tişört
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Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, yeni bir ürünü taraftarlarıyla buluşturdu. 'Travma' adını verdikleri tişörtü satışa çıkaran Galatasaray, tişört üzerinde 'Geliyoruz', 'Çekiliyoruz', 'Kürek', 'Yalı, yapı' ve 'Sana muhtacız' gibi sloganlar kullandı.

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan ve 5. yıldızı takma başarısı gösteren Galatasaray, şampiyonluğu taraftarlarıyla birlikte Yenikapı Miting Alanı'nda kutluyor. Sarı-kırmızılılar, kutlamalar öncesi hazırlanan yeni tişörtlerini satışa çıkardı.

ÜSTÜNDE YAZANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Satışa çıkarılan yeni tişörtlere 'Travma' adını veren Cimbom, tişört üzerinde Fenerbahçe Kulübü ve Başkanı Ali Koç'a göndermede bulunarak 'Geliyoruz', 'Çekiliyoruz', 'Kürek', 'Yalı, yapı' ve 'Sana muhtacız' gibi sloganlar kullandı. Bu ürün, Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük beğeniyle karşılanırken, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

İşte Galatasaray'ın satışa çıkardığı o tişört;

Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a göndermeli tişört

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Amma da abarttınız be hem ne gerek var bu kadar bedavadan para saçmaya bi sürü şarkıcı denilen müsveddelere onca para vereceksiniz tamam bende Galatasaraylıyım ama tamam şampiyon oldun bitti ligde değil Avrupa da bişeyler yapın yoksa tüm Cimbomlular ligde ki başarıya doymuş zaten

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