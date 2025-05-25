Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a göndermeli tişört

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan ve 5. yıldızı takma başarısı gösteren Galatasaray, şampiyonluğu taraftarlarıyla birlikte Yenikapı Miting Alanı'nda kutluyor. Sarı-kırmızılılar, kutlamalar öncesi hazırlanan yeni tişörtlerini satışa çıkardı.

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Satışa çıkarılan yeni tişörtlere 'Travma' adını veren Cimbom, tişört üzerinde Fenerbahçe Kulübü ve Başkanı Ali Koç'a göndermede bulunarak 'Geliyoruz', 'Çekiliyoruz', 'Kürek', 'Yalı, yapı' ve 'Sana muhtacız' gibi sloganlar kullandı. Bu ürün, Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük beğeniyle karşılanırken, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

İşte Galatasaray'ın satışa çıkardığı o tişört;