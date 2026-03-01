Haberler

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maç sonrası paylaşım

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maç sonrası paylaşım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lider Galatasaray, Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda "Hedef 2026 yolunda aynı inançla mücadeleye devam!" ve "Konsantrasyon" ifadelerine yer verildi.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
  • Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.
  • Galatasaray, Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyada 'Hedef 2026 yolunda aynı inançla mücadeleye devam!' ve 'Konsantrasyon' ifadeleriyle bir video paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

GALATASARAY'DAN MAÇ SONUNDA PAYLAŞIM

Galatasaray, Fenerbahçe maçının bitmesinin ardından sosyal medya hesaplarından taraftarlarına bir paylaşım yaptı.Dün akşam oynanan Alanyaspor maçından bir video paylaşan sarı-kırmızılılar, bu paylaşıma, "Hedef 2026 yolunda aynı inançla mücadeleye devam!" ve "Konsantrasyon" ifadelerini ekledi.

BİR PAYLAŞIM DA LUCAS TORREIRA'DAN

Öte yandan Galatasaray forması giyen Lucas Torreira da Fenerbahçe maçının bitmesinin ardından "Türkiye'nin en iyi kulübünün bir parçası olduğum için mutluyum." şeklinde paylaşım yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

İran'a saldırılar, o ülkeyi fena karıştırdı! Can kayıpları artıyor
İşte İran'ın ABD İHA'sını vurduğu anlar

Trump'ı İran'ı vurduğuna pişman ettirecek görüntüler
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı

İran korkusu bacayı sardı, on binlerce kişi silah altına alındı
Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

İran'a saldırılar, o ülkeyi fena karıştırdı! Can kayıpları artıyor
Bakan Gürlek duyurdu! Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye-İran sınırıyla ilgili 'mayın' iddiasına net yalanlama

Türkiye-İran sınırıyla ilgili ortalığı karıştıracak "mayın" iddiası