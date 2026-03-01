Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maç sonrası paylaşım
Lider Galatasaray, Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda "Hedef 2026 yolunda aynı inançla mücadeleye devam!" ve "Konsantrasyon" ifadelerine yer verildi.
- Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
- Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.
- Galatasaray, Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyada 'Hedef 2026 yolunda aynı inançla mücadeleye devam!' ve 'Konsantrasyon' ifadeleriyle bir video paylaştı.
Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.
GALATASARAY'DAN MAÇ SONUNDA PAYLAŞIM
Galatasaray, Fenerbahçe maçının bitmesinin ardından sosyal medya hesaplarından taraftarlarına bir paylaşım yaptı.Dün akşam oynanan Alanyaspor maçından bir video paylaşan sarı-kırmızılılar, bu paylaşıma, "Hedef 2026 yolunda aynı inançla mücadeleye devam!" ve "Konsantrasyon" ifadelerini ekledi.
BİR PAYLAŞIM DA LUCAS TORREIRA'DAN
Öte yandan Galatasaray forması giyen Lucas Torreira da Fenerbahçe maçının bitmesinin ardından "Türkiye'nin en iyi kulübünün bir parçası olduğum için mutluyum." şeklinde paylaşım yaptı.