Galatasaray'dan Fatih Karagümrük maçına özel forma! Taraftar satışa çıkarılması için seferber oldu

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu maça Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir formayla çıkacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gururu göğsümüzde, gücü arkamızda!" ve "Cumhuriyetin 100'ü, tüm formalarıyla maça hazır!" ifadeleri kullanılarak formadan görseller paylaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tasarımını oldukça beğendikleri formaların satışa çıkarılması için yönetime çağrıda bulundu.