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Galatasaray'dan Fatih Karagümrük maçına özel forma! Taraftar satışa çıkarılması için seferber oldu

Spor Haberleri

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu maça Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir formayla çıkacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gururu göğsümüzde, gücü arkamızda!" ve "Cumhuriyetin 100'ü, tüm formalarıyla maça hazır!" ifadeleri kullanılarak formadan görseller paylaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tasarımını oldukça beğendikleri formaların satışa çıkarılması için yönetime çağrıda bulundu.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük'ün karşı karşıya geleceği maçta sarı-kırmızılı futbolcular sahaya özel bir formayla çıkacak.

CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN ÖZEL FORMA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Fatih Karagümrük maçında futbolcuların özel bir forma giyeceği belirtildi.

Galatasaray'dan Fatih Karagümrük maçına özel forma! Taraftar satışa çıkarılması için seferber oldu

"GURURU GÖĞSÜMÜZDE, GÜCÜ ARKAMIZDA!"

Sosyal medyadan özel formaları paylaşan Galatasaray, "Gururu göğsümüzde, gücü arkamızda!" ve "Cumhuriyetin 100'ü, tüm formalarıyla maça hazır!" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tasarımını oldukça beğendikleri formanın satışa çıkarılması için yönetime çağrıda bulundu.

Galatasaray'dan Fatih Karagümrük maçına özel forma! Taraftar satışa çıkarılması için seferber oldu

Haberler.com - Spor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı Fatih Karagümrük Galatasaray Spor Haberler

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