Galatasaray'dan Dybala bombası! Ortaya çıkan serbest kalma maddesi 'İmkansız değil' dedirtti

Gelecek senenin transfer planlarını yapan Galatasaray'ın Roma'nın yıldızı Paulo Dybala'yı gündemine aldığı iddia edildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde 29 yaşındaki golcünün sözleşmesinde İtalya dışına 12 milyon euroya serbest kalır maddesi olduğu belirtildi.

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da hedef Paulo Dybala. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların golcü futbolcuyu listesine aldığını iddia etti.

BİRÇOK KULÜPTEN BİRİ GALATASARAY

İtalyan basınında çıkan haberlerde Dybala'nın peşinde olan birçok kulüp içerisinde Galatasaray'ın da olduğu ifade edildi. Sezon sonunda Roma'dan ayrılması beklenen Arjantinli golcünün sözleşmesindeki madde ise dikkat çekti.

12 MİLYON EUROYA SERBEST KALIR

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Dybala'nın sözleşmesinde İtalyan kulüplerine 20 milyon euro, İtalya dışındaki kulüplere ise 12 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor. Zaniolo bombasını patlatan sarı-kırmızılıların, Dybala transferinde de sürprize imza atabileceği konuşuluyor. Dybala bu sezon Roma formasıyla 34 maça çıktı. Arjantinli golcü, İtalyan ekibine 16 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.