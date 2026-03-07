Galatasaray ve Beşiktaş'tan maç sırasında sert tepki

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı Tüpraş Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmaya devre arasında yapılan paylaşımlar damga vurdu.

GALATASARAY BARIŞ ALPER İLE PENALTI BEKLEDİ

Galatasaray, derbinin 20. dakikasında Barış Alper Yılmaz ile penaltı bekledi. Milli oyuncu, ceza sahası içine girmesinin ardından Uduokhai ile mücadelesi sonrası yerde kaldı. Barış Alper, uzun süre yerden kalkamazken, takım arkadaşları penaltı bekledi. Hakem Ozan Ergün oyunu devam ettirirken, VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'dan da pozisyonla ilgili inceleme uyarısı gelmedi.

'DAHA NE OLMASI GEREKİYOR?

Galatasaray, devre arasında sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak bu karara tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda, 'Penaltı için daha ne olması gerekiyor? Bugün ayağa basmak serbest mi?" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN DA SERT TEPKİ

Ev sahibi Beşiktaş da maçın oynandığı sıralarda Leroy Sane'nin yaptığı faullü hareketi paylaşarak 'Daha ne olması gerekiyor?' şeklinde tepki gösterdi. Leroy Sane, yaptığı hareketin ardından sarı kart görmüş, siyah-beyazlılar kırmızı kart itirazında bulunmuştu.