Galatasaray'dan Çifte Standart Eleştirisi

Galatasaray, Roland Sallai'ye verilen 2 maçlık ceza ve Fenerbahçe kalecisi Ederson'un ceza almaması üzerine açıklama yaptı. Kulüp, Türk futbolunda adalet ve eşitlik vurgusu yaptı.

GALATASARAY, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Roland Sallai'nin 2 maçlık ceza alması ve PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçeli file bekçisi Ederson'un ceza almamasına resmi internet sitesi üstünden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet istedikleri belirtilen açıklamada, Türk futbolunun tek çıkış yolunun eşitlik, tutarlılık ve adalet olduğuna dikkat çekildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 27.11.2025 tarihli kararları, Türk futbolunda dile getirdiğimiz çifte standart, ölçüsüzlük ve uygulama tutarsızlığı sorunlarını bir kez daha görünür kılmıştır. Oyuncumuz Roland Sallai'ye verilen 2 maç men cezası, oyunun akışı içinde meydana gelen, kasıt unsuru bulunmayan bir pozisyonda olmasına rağmen, üst sınırdan ve en ağır şekilde uygulanmıştır. Başka bir maçta rakip takım oyuncusunun benzer bir hareketine faul bile çalınmaması, verilen cezanın niyetini açık bir şekilde sorgulamaktadır. Geçtiğimiz hafta oynanan maçta rakip takım kalecisinin tribünlere yönelik tahrik edici hareketi, talimatların açık hükmüne rağmen hiçbir disiplin yaptırımına tabi tutulmamıştır. Oyuncumuz Mauro Icardi, geçtiğimiz sezonlarda tribünlere çok daha uzak bir pozisyonda olmasına rağmen benzer jestteki eylemi gerekçe gösterilerek PFDK tarafından cezalandırılmıştır. Aynı eylemlere farklı yorumlar getiren, emsal kararları hiçe sayan, verdiği cezalarla adaletin kişilere ve kulüplere göre değişmesini isteyenlerin bu sezon da ulaşmak istedikleri hedef bellidir. Bundan yaklaşık 3 sene önce söylediğimizi bir kez daha yüksek sesle tekrar ediyoruz: "Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet!" Türk futbolunun tek çıkış yolunun eşitlik, tutarlılık ve adalet olduğunu biliyoruz. Galatasaray Spor Kulübü, her sezon olduğu gibi mücadelesine, saha içinde, sonuna kadar devam edecektir" ifadeleri kullandı.

