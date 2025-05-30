Galatasaray'dan Çifte Kutlama: Şampiyonluk ve Türkiye Kupası Zaferi

Galatasaray'dan Çifte Kutlama: Şampiyonluk ve Türkiye Kupası Zaferi
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Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferlerini Başakşehir maçının ardından RAMS Park'ta büyük bir coşkuyla kutladı. Takım kaptanları ve futbolcular sahaya şarkılarla çıkarak taraftarlarla birlikte mutluluklarını paylaştı. Fernando Muslera'nın veda anı ise duygusal anlara sahne oldu.

GALATASARAY, Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferlerini, Başakşehir maçının ardından bir kez daha kutladı.

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir FK'yı 2-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Karşılaşmanın ardından RAMS Park'ta şampiyonluk kutlamaları gerçekleştirildi. Mücadelenin bitimiyle birlikte sahaya 5 yıldızlı Galatasaray logosu yansıtılırken, daha sonra stadyum çevresinde dronelarla görseller oluşturuldu. Saha ortasına platform kurulurken; yönetim kurulu üyeleri, kulüp çalışanları, teknik heyet ve futbolcular tek tek anons edilerek sahaya çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, sahaya Kenan Doğulu'nun 'Rütbeni bileceksin' şarkısıyla çıkış yaptı. Galatasaray ile son maçına çıkan Dries Mertens de büyük coşkuyla platformdaki yerini aldı. Mertens'in oğlu Ciro'yu kazanılan kupanın içine koyması dikkat çekti. Barış Alper Yılmaz da Davut Güloğlu'nun Katulu Katula şarkısıyla sahneye çıkış yaptı. Bu anların ardından platformdan inen sarı-kırmızılı futbolcular, sahaya horon teperek çıkan Barış Alper'in yanına koşarak ona eşlik etti. Sarı-kırmızılı ekibin golcü oyuncusu Victor Osimhen de sahaya 'Yarim yarim' şarkısıyla çıkış yaptı. Osimhen sahaya çıktı sırada sarı-kırmızılı taraftarlar 'Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor' şeklinde tempo tuttu. Sarı-kırmızılı ekibin takım kaptanlarından Abdülkerim Bardakcı'nın sahaya çıkış anonsunu ise Yunus Akgün yaptı. Tecrübeli savunmacı, Vidrado Em Voce (Pode Sentar) şarkısıyla sahadaki yerini aldı Galatasaray taraftarlarının sevgilisi Mauro Icardi de 'Aşkın olayım' şarkısıyla podyuma çıktı. Icardi sahaya çıkarken Galatasaray taraftarlarının büyük coşku yaşadığı dikkatlerden kaçmadı.

MUSLERA OMUZLARDA VEDA ETTİ

Galatasaray formasıyla son maçına çıkan, sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera sahaya en son çıktı. Muslera'nın ismi anons edilirken bazı taraftarların göz yaşlarını tutamadığı ekranlara yansıdı. Muslera takım arkadaşları tarafından omuzlara alınarak havaya atıldı. Muslera taraftarlara seslenirken, "Herkese çok teşekkürler. Çok sağ olsun. Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da uzun süre Uruguaylı kaleci lehine tezahüratlarda bulundu. Muslera sahneye çıktıktan sonra futbolcular, önce Türkiye kupası ardından şampiyonluk kupasını kaldırdı. Ardından şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla yaşadılar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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