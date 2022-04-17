"Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den tek kelimelik cevap

Dünyanın önde gelen spor sitelerinden The Athletic, Galatasaray efsanesi Fatih Terim'le röportaj yaptı. Terim, Kariyeri, Galatasaray'da görev yaptığı son dönem ve gelecek planlarıyla ilgili uzunca konuştu. Terim'in, "Galatasaray'dan başka bir Türk takımı yönetir misiniz?" sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.

İşte o bölüm:

"BAŞKA BİR YER HAYAL EDEMİYORUM"

"Bu konu imkansız. Galatasaray, tek yönlü bir bilet. Başka bir Türk takımı için çalışmayı hayal edemiyorum. Bu aileye dönüş gibi. Galatasaray beni isteğinde, hiçbir zaman hayır demedim. Galatasaray benim yuvam, ailem.

"HEP KISA SÜRMÜŞTÜR"

Galatasaray'la görüşmem hep kısa sürmüştür. 'Size ihtiyacımız var' dedikleri an, kontrattaki rakama bakmadan etmeden sözleşmeyi imzaladım. Ben Galatasaray'a aitim. Galatasaraylıyım ve bunu böyle gösteriyorum.

"BEN BEKLEMİYORDUM"

Bir kulübe ait olmayı hissetmelisiniz. Ben Galatasaray'a aitim. Galatasaraylıyım ve bunu böyle gösteriyorum. Bu sezonun başında Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. 'Kolay olmayacak' dedim. Ayrılık kararı beklediğim bir şey değildi."