Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle

Galatasaray'da takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz, son 2 günde olduğu gibi bu sabah yapılan antrenmana da çıkmadı. Yıldız oyuncu, NEOM SC'den gelen teklifin kabul edilmesini istiyor. Milli oyuncu ayrıca geçen sezon verilen, 'Önümüzdeki sezon teklif gelsin, kabul edeceğiz' sözünün tutulmasını da istiyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da geride kalan sezonda başarılı bir grafik çizen ve bu performansını sezon başında da devam ettiren Barış Alper Yılmaz, takımdan ayrılmak istiyor.

BUGÜN DE ANTRENMANA ÇIKMADI

Suudi Arabistan ekibi Neom SC'den gelen teklifi kabul eden Barış Alper, son 2 günde takımıyla antrenmanlara çıkmamıştı. Yıldız oyuncu, bu sabah yapılan antrenmana da çıkmadı.

SÖZÜN TUTULMASINI İSTİYOR

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yönetiminin NEOM SC'den gelen teklifi kabul etmesini istiyor. Milli oyuncu ayrıca geçen sezon kendisine verilen, 'Önümüzdeki sezon teklif gelsin, kabul edeceğiz' şeklindeki sözünde tutulmasını istiyor. Galatasaray ile oyuncu tarafındaki görüşmeler sürüyor.

NEOM SC'NİN TEKLİFİ

NEOM SC'nin yetkilileri, 25 yaşındaki yıldız futbolcu için teklifini 30+5 milyon euro'ya çıkardı. Galatasaray, bu teklifi geri çevirdi ve Keçiörengücü'nün yüzde 20 payıyla birlikte 60 milyon euro talep etti. Suudi ekibi, Barış Alper Yılmaz'a da yıllık 9 milyon euro net maaş önerdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Oyuncunun satışından gelecek parayla ihya olsaydı Fener, Beşiktaş olurdu.. Bize gelen bilsin ki sözleşme süresi boyunca kalacak, topunu oynayacak sonra yolu açık olsun.. BAŞARI BAŞARI BAŞARI başka yol yok

Haber YorumlarıSer_hat:

Ulan kafasız ,hani Avrupa Avrupa diye zırlıyordun.Şampiyonlar liginde oynayıp kendini göstermek varken ne işin var Suudi liginde

