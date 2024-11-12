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Galatasaray'dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu

Galatasaray'dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu
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Son 1.5 sezonu PSV'de kiralık olarak geçiren ve Galatasaray ile sözleşmesi 4.5 ay önce bittikten sonra bonservisini eline alan 34 yaşındaki Patrick van Aanholt, Hollanda Eredivisie takımlarından Sparta Rotterdam ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde 1 yıllık da opsiyon bulunuyor.

Geçen sezonu Hollanda ekibi PSV'de kiralık olarak geçiren ve sezonun sona ermesiyle Galatasaray ile sözleşmesi biten Patrick van Aanholt'un yeni takımı belli oldu.

4.5 AY SONRA TAKIM BULDU

Bonservisi elinde olan ve sezonun ilk yarısını boşta geçiren 34 yaşındaki Patrick van Aanholt, 4.5 ay sonra takım buldu. Tecrübeli futbolcu, Hollanda Eredivise takımlarından Sparta Rotterdam ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. kulüpten yapılan açıklamada söz konusu sözleşmede 1 yıllık opsiyon olduğu duyuruldu.

Galatasaray'dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra takım buldu

GALATASARAY RAKAMLARI

Galatasaray'ın 2021 yazında Crystal Palace'tan bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Patrick van Aanholt, sarı-kırmızılı takımla 62 resmi maça çıktı. 34 yaşındaki sol bek, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesinin son 1.5 yılının PSV'de kiralık olarak geçirmişti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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