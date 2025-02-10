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Galatasaray-Adana Demirspor maçı yargıya taşındı

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Galatasaray, yarıda kalan Adana Demirspor maçıyla ilgili adli mercilere gerekli başvuruların yapıldığını duyurdu.

Süper Lig devi Galatasaray, dün oynanan ve yarıda kalan Adana Demirspor maçıyla ilgili resmi hesabından bir açıklama yaptı.

İŞİ YARGIYA TAŞIDILAR

Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor maçıyla ilgili adli mercilere gerekli başvuruların yapıldığını açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'dan Adana Demirspor maçını yargıya taşıdı

Galatasaray-Adana Demirspor maçı yargıya taşındı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (35)

Haber YorumlarıSerkan K.:

Hala komikler...

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

bir atasözü var..yavuz hırsız ev sahibini bastırır...ne diyeceksiniz yargıya bizim oyuncularımız sahtekar biz yalan penaltıyla maçı götürüyorduk adanademirspor itiraz ettimi diyeceksiniz ..alıştınız hakemle oyuncularınızın sahtekarlıklarıyla onumu şikaywt edeceksiniz ..neden mertens ..torrera sahtekarlık yaparken sesiniz çıkmadı . galatasarayın ceza alması gerek

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Hem suçlu hem güçlü

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Haber YorumlarıVolkan Şahin:

bu gs yi büyün Türkiye’den silin gitsin

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Anlaşılan GS. işi şansa bırakmak istemiyor. Baksanıza sonucu kendi lehine 3-0 tescil edilecek olması bile yetmiyor. Lig başlamadan şampiyon ilan edilmek mi? veya buda yetmez diyerek oynanmamış sezonlarda da mı şampiyon olalım istiyorsunuz?anlamadım gitti. Daha ne istiyorsunuz?

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Haber YorumlarıKaan Gün:

Algıya bak algıya yazık

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Orhan karakısla o kadar yüzsüzsün ki takımın fenev Rizespor, Konyaspor, Eyüpspor, Trabzonspor maçlarını haksız hakem kararları sayesinde kazanırken hiçbir şey demiyordun.Acur bile çıkıp TS maçında TS nin gölünün iptalinin yanlış olduğunu itiraf etmişti.Sizin gibi bir rakibimiz olduğu için utanıyoruz...

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Haber YorumlarıMahmut YILDIRIM:

Yav he he

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Haber YorumlarıTheRamazan456 null:

burda ağlayan fenerliler sanki fenere böyle bir penaltı verilmedi, adalet deyip sadece kendine adalet isteyen takımdır Fenerbahçe'nin adı

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Haber YorumlarıMurat Bayraktar:

??????????adalet arayan gs ne kadar dürüst ve olması gerektiği gibiler.resmen iki tane yüzleri var.birisi bu yüzleri biriside okan buruk un rakip oyuncuya s.git içeri derken ki yüzleri.tek istediğim Allah ım yüzünüzdeki maskeyi en kısa zamanda düsürmesi ve arka planda dönen dolapların tüm insanlar tarafından ögrenilmesi.

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