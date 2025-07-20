Galatasaray'dan 10 milyon euro istemişti! Hakan Çalhanoğlu daha az paraya Fenerbahçe'yi seçti

Galatasaray'dan 10 milyon euro istemişti! Hakan Çalhanoğlu daha az paraya Fenerbahçe'yi seçti
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Fenerbahçe, transfer gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu için görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'dan yıllık 10 milyon euro maaş istediği iddia edilen Hakan Çalhanoğlu, Sarı-lacivertlilerin yıllık 6 milyon euro maaş teklifini kabul etti. Sarı-lacivertliler, Inter ile bonservis pazarlıklarını sürdürecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Başkan Ali Koç önderliğinde Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için girişimlerini sürdürüyor.

HAKAN TEKLİFİ KABUL ETTİ

Jose Mourinho'nun da takımda görmeyi istediği Hakan Çalhanoğlu için Fenerbahçe, yıldız oyuncuya teklifini sundu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'dan yıllık 10 milyon euro istediği iddia edilen milli yıldıza yıllık 6 milyon euro ve bonuslarla birlikte 3 yıllık kontrat teklif etti. 31 yaşındaki oyuncunun bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.

BONSERVİS PAZARLIKLARI SÜRECEK

Hakan'ı ikna eden Fenerbahçe, gözünü İtalyan kulübüne çevirdi. Kanarya, Hakan'dan en az 25 milyon bonservis geliri bekleyen Inter'e 20 milyon euroluk resmi teklif sunacak.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, bu maçlarda 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

GALATASARAY LI OLARAK SÖYLÜYORUM İNŞALLAH FB GİDER

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarımehmetsah1993:

bir galatasaraylı olarak çok mutlu oldum iyike gelmedi

Yorum Beğen38
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Haber Yorumlarıhqqdh7djwt:

iyi topçu

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Haber Yorumlarımurat özbaş:

Hakanin bundan haberi varmi ??

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Sözde Galatasaraylıydı bu

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