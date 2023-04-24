Galatasaray'daki kritik toplantı sona erdi, Gomis için af kararı çıktı
Spor Haberleri
Galatasaray'daki Bafetimbi Gomis krizi tatlıya bağlandı. Florya'da yapılan toplantının ardından tecrübeli futbolcu için af kararı çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kalan Galatasaray'da karşılaşma sonrası Okan Buruk'un yaptığı açıklamalar ve Gomis'in cevabı gündemi salladı.
Teknik Direktör Okan Buruk, "Galatasaray forması giymek istemediğini ve artık bunun bir gurur meselesi olduğunu söyledi" açıklamasını yapmıştı.
Gomis de sosyal medya hesabından, "Hakkımdaki iddiaları dinledim, oldukça şaşırdım. Sırt ağrım vardı. Soyunma odasındakiler medyada konuşulmamalı" cevabını verdi.
DHA'nın haberine göre Okan Buruk, Erden Timur ve futbolcularla bir araya gelen Özbek, Gomis ile ilgili sorunu çözdü. Özür dileyen Fransız golcünün yarınki antrenmanda takımla çalışması bekleniyor.