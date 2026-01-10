Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Daikin, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 yenerek ligdeki 11. galibiyetini aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, İbrahim Acar

Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yuanyuan, Carutasu, Sylla, Yasemin Güveli (Eylül Yatgın, Ayçin Akyol, Bongaerts)

Kuzeyboru: Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak, Lila Şengün, Lozo, Dicle Nur Babat (Dilek Kınık, Melisa Bükmen, Nilsu Şen, Czyrnianska, Enweonwu, Ergül Avcı)

Setler: 25-19, 25-14, 22-25, 25-20

Süre: 105 dakika (25, 23, 28, 29)

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım ligdeki 11. galibiyetini elde etti. Kuzeyboru ise 12. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
