Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

Güncelleme:
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Belçika'nın Darta Bevo takımını 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, setleri 25-15, 25-22 ve 25-14'lük skorlarla kazandı. Rövanş maçı 14 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Belçika'nın Darta Bevo ekibini deplasmanda 3-0 yendi.

REO Arena'da oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 25-15, 25-22 ve 25-14'lük setlerle galip geldi.

Rövanş mücadelesi, 14 Ocak Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
