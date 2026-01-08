Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Belçika'nın Darta Bevo takımını 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, setleri 25-15, 25-22 ve 25-14'lük skorlarla kazandı. Rövanş maçı 14 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Belçika'nın Darta Bevo ekibini deplasmanda 3-0 yendi.
REO Arena'da oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 25-15, 25-22 ve 25-14'lük setlerle galip geldi.
Rövanş mücadelesi, 14 Ocak Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor