Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında Romanya temsilcisi CSO Voluntari'yi 3-0 yenerek avantaj sağladı. Rövanş karşılaşması 18 Mart'ta Romanya'da gerçekleştirilecek.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Darko Savic (Sırbistan), Sergej Rodin (Litvanya)
Galatasaray Daikin: Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Wang, Carutasu, Sylla (Eylül Akarçeşme Yatgın, Frantti)
CSO Voluntari: Radosova, Ionescu, van de Vosse, Duchesneau, Starks, Axinte (Mazej, Guncheva, Ruci, Schut, Cristea, Popa)
Setler: 25-14, 25-15, 25-19
Süre: 75 dakika (24, 26, 25)
