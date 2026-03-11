Haberler

Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında Romanya temsilcisi CSO Voluntari'yi 3-0 yenerek avantaj sağladı. Rövanş karşılaşması 18 Mart'ta Romanya'da gerçekleştirilecek.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Darko Savic (Sırbistan), Sergej Rodin (Litvanya)

Galatasaray Daikin: Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Wang, Carutasu, Sylla (Eylül Akarçeşme Yatgın, Frantti)

CSO Voluntari: Radosova, Ionescu, van de Vosse, Duchesneau, Starks, Axinte (Mazej, Guncheva, Ruci, Schut, Cristea, Popa)

Setler: 25-14, 25-15, 25-19

Süre: 75 dakika (24, 26, 25)

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Romanya temsilcisi CSO Voluntari'yi 3-0 yendi.

Eşleşmenin rövanş karşılaşması, 18 Mart Çarşamba günü Romanya'da oynanacak.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin
Haberler.com
