Haberler

CSO Voluntari 2005: 3-0

CSO Voluntari 2005: 3-0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Daikin, 2026 CEV Kupası yarı final ilk maçında CSO Voluntari 2005 takımını 3-0 mağlup ederek avantaj sağladı. Rövanş maçı 18 Mart'ta Romanya'da oynanacak.

SALON: Burhan Felek Voleybol

HAKEMLER: Darko Savic, Sergej Rodin

GALATASARAY DAİKİN: Frantti, İlkin Aydın, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Wang, Timmerman, Bongaerts, Carutasu, Sylla

CSO VOLUNTARI 2005: Kosinski (L), Ruci, Schut, Duchesneau, Axinte, Ionescu, Starks, Radosova, Van de Vosse, Cristea, Mazej, Popa, Guncheva

SETLER: 25-14, 25-15, 25-19

SÜRE: 75 dakika (24', 26', 25')

Galatasaray Daikin, 2026 CEV Kupası yarı final ilk maçında Romanya'nın CSO Voluntari 2005 takımını evinde 25-14, 25-15 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mart'ta Romanya'da oynanacak. Galatasaray Daikin'in turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmada elde edeceği her türlü galibiyet yeterli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü

FBI'dan Trump'ı ürkütecek uyarı: İran, o eyaletimizi vurabilir
Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık

Trump'tan ortalığı karıştıracak sözler! Oğul Hamaney'i işaret etti
Resmen onaylandı: TFF'den tarihe geçecek karar

Resmen onaylandı: TFF'den ligin seyrini değiştirecek karar
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken ateşe benzin döken biri var
ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü

FBI'dan Trump'ı ürkütecek uyarı: İran, o eyaletimizi vurabilir
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti
Babanın çatıdan attığı demir oğlu öldürdü

Temizlediği çatıdan indi, oğlunu kanlar içinde yerde buldu