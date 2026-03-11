CSO Voluntari 2005: 3-0

SALON: Burhan Felek Voleybol

HAKEMLER: Darko Savic, Sergej Rodin

GALATASARAY DAİKİN: Frantti, İlkin Aydın, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Wang, Timmerman, Bongaerts, Carutasu, Sylla

CSO VOLUNTARI 2005: Kosinski (L), Ruci, Schut, Duchesneau, Axinte, Ionescu, Starks, Radosova, Van de Vosse, Cristea, Mazej, Popa, Guncheva

SETLER: 25-14, 25-15, 25-19

SÜRE: 75 dakika (24', 26', 25')

Galatasaray Daikin, 2026 CEV Kupası yarı final ilk maçında Romanya'nın CSO Voluntari 2005 takımını evinde 25-14, 25-15 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mart'ta Romanya'da oynanacak. Galatasaray Daikin'in turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmada elde edeceği her türlü galibiyet yeterli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı