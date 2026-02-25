Haberler

Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda yarı finalde

Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda yarı finalde
Güncelleme:
Galatasaray Daikin, 2026 CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımını 22-25, 25-21, 25-22 ve 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

  • Galatasaray Daikin, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Levallois Paris Saint Cloud'u 3-1 yendi.
  • Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi.
  • Galatasaray Daikin, ilk maçta Levallois Paris Saint Cloud'u 3-2 mağlup etmişti.

Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray Daikin ile Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımını karşı karşıya geldi.

GALATASARAY FRANSIZ RAKİBİNE YİNE ŞANS TANIMADI

İlk müsabakada rakibini 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, rövanş maçında da iyi bir oyun sergileyerek 3-1'lık üstünlük sağladı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı temsilcimiz organizasyonda yarı finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Vanya Parvanova (Bulgaristan), Djordje Zelenovic (Sırbistan)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yuanyuan, Yasemin Güveli, Bongaerts, Carutasu, Sylla (Eylül Akarçeşme Yatgın)

Levallois Paris Saint Cloud: Depie, Milosic, Bukovska, Sepelova, Polder, Mayer (Biemel, Zyani, Bertolino, Kraiduba)

Setler: 22-25, 25-21, 25-22, 25-17

Süre: 107 dakika (27, 26, 27, 27)

