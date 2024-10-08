Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda AO Thiras'ı Mağlup Etti

SALON: Burhan Felek Voleybol

HAKEMLER: Mark Jan Wijnstra, Fikrat Akhundov

GALATASARAY DAIKIN: İlkin Aydın, Bongaerts, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Timmerman, Ayçin Akyol, Carutasu, Kalandadze

AO THIRAS: Becheva, Mihaljevic, Mosser, Ogoms, Xintara (L), Angelopoulou, Dimitriadis, Christodoulou, Papageorgiou

SETLER: 25-14, 25-20, 25-16

SÜRE: 66 dakika (21', 24', 21')

Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li Finaller Turu ilk maçında Yunanistan'ın AO Thiras takımını 25-14, 25-20 ve 25-16 setler sonucunda 3-0 mağlup etti. Bu eşleşmenin rövanşı 15 Ekim'de AO Thiras ev sahipliğinde Yunanistan'da oynanacak. Sarı-kırmızılı ekibe ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set tur için yeterli olacak.