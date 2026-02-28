Haberler

Voleybol: Vodefone Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yenerek 17. galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise bu karşılaşmada 16. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal

Beşiktaş : Leyva, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Ceren Nur Domaç, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Merve Tanıl, Adelusi, İdil Naz Başcan, Meliushkyna, Zeynep Üzen)

Galatasaray Daikin: YuanYuan, Carutasu, Sylla, Ayçin Akyol, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol)

Setler: 15-25, 25-22, 22-25, 25-23, 8-15

Süre: 122 dakika (23, 27, 27, 31, 14)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla 17. galibiyetini elde ederken, siyah-beyazlılar ise 16. kez mağlup oldu.

