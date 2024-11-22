Galatasaray'da Ziyech ve Zaha Şoku: Okan Buruk İpleri Koparıyor
Galatasaray'da önemli bir iddia gündeme geldi. Hakim Ziyech'in takım içinde huzuru bozduğu ve sezon sonunda ayrılık kararı alındığı belirtildi. Ayrıca, Lyon'dan kiralık olarak transfer edilen Wilfried Zaha'nın da geri gönderileceği iddia edildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un bu durumdan rahatsız olduğu ve futbolcularla yolları ayırmayı planladığı öne sürüldü.
Okan Buruk, yıldız futbolcuyla ipleri kopardı: Galatasaray'da flaş iddia
Galatasaray'da Hakim Ziyech'in geleceğine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Futbolcunun Florya'da huzuru bozduğu öne sürülürken sezon sonunda yolların ayrılmak istendiği belirtildi.
Lyon'un kiralık olarak transfer etitği Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a geri göndereceği iddia edilirken, Ziyech ile ilgili de çarpıcı bir açıklama geldi. FutbolArena YouTube kanalında konuşan Ali Naci Küçük'ün Zaha ve Ziyech'in geleceğiyle ilgili söyledikleri şöyle:
" Galatasaray, Zaha'yı istemiyor çok açık bir şekilde. Lyon ile bir şekilde sulh yolu bulmaya çalışacaklar.
Galatasaray, Zaha'yı net bir şekilde düşünmüyor.
Okan Buruk, Zaha'yı istemiyor. Florya'nın şu anda huzuru yerinde. O yüzden Zaha ile bozmak istemiyorlar.
Tam tersi huzuru kaçıran tek bir isim kaldı Hakim Ziyech, Galatasaray ondan kurtulmaya çalışıyor."