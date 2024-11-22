Galatasaray'da Ziyech ve Zaha Şoku: Okan Buruk İpleri Koparıyor

Okan Buruk, yıldız futbolcuyla ipleri kopardı: Galatasaray'da flaş iddia

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in geleceğine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Futbolcunun Florya'da huzuru bozduğu öne sürülürken sezon sonunda yolların ayrılmak istendiği belirtildi.

Lyon'un kiralık olarak transfer etitği Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a geri göndereceği iddia edilirken, Ziyech ile ilgili de çarpıcı bir açıklama geldi. FutbolArena YouTube kanalında konuşan Ali Naci Küçük'ün Zaha ve Ziyech'in geleceğiyle ilgili söyledikleri şöyle:

" Galatasaray, Zaha'yı istemiyor çok açık bir şekilde. Lyon ile bir şekilde sulh yolu bulmaya çalışacaklar.

Galatasaray, Zaha'yı net bir şekilde düşünmüyor.

Okan Buruk, Zaha'yı istemiyor. Florya'nın şu anda huzuru yerinde. O yüzden Zaha ile bozmak istemiyorlar.

Tam tersi huzuru kaçıran tek bir isim kaldı Hakim Ziyech, Galatasaray ondan kurtulmaya çalışıyor."