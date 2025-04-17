Galatasaray'da Yunus Akgün krizi patlak verdi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'nın yolunu tutmasıyla yıldızını parlatan Yunus Akgün, performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Yunus ile sözleşme yenilemek isteyen sarı-kırmızılıları endişelendirecek bir gelişme yaşandı.

YENİ SÖZLEŞMEDE HENÜZ ANLAŞAMADILAR

Sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün'le uzun süredir yeni sözleşme görüşmeleri yürütse de henüz resmi bir sonuç alabilmiş değil. Yunus Akgün'ün ücretinde ciddi bir iyileştirmeye gitmeyi planlayan Galatasaray, oyuncunun 11 milyon euroluk serbest kalma maddesini de kaldırmayı hedefliyor.

BENFICA 11 MİLYON EUROYA ALMAYA HAZIR

Öte yandan Portekiz basınından Correio da Manha, Benfica'nın Yunus Akgün'ün serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu yazdı. Yunus Akgün'ün oyun niteliklerinin Di Maria'ya benzetildiği haberde Arjantinli yıldızın sözleşmesinin sezon sonunda noktalanmasıyla birlikte Benfica'dan ayrılacağından bahsedildi.

YUNUS'UN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 37 maça çıkıp 2566 dakika sahada kalan Yunus Akgün, 12 gol ve 9 asistlik skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki milli futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.