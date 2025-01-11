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Galatasaray'da Yeni Divan Üyeleri Berat Töreni Düzenlendi

Galatasaray'da Yeni Divan Üyeleri Berat Töreni Düzenlendi
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Galatasaray Spor Kulübü, divan kuruluna yeni üye kabulü için bir berat töreni gerçekleştirdi. Törende Dursun Özbek, divan üyeliğinin önemine ve toplantılara katılımın gerekliliğine vurgu yaptı.

Galatasaray Spor Kulübü'nde divan kurulu yeni üyeleri için berat töreni düzenlendi.

Galatasaray Spor Kulübü'nde divan kuruluna hak kazakmış üyeler için düzenlenen berat töreni, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapıldı. Törene, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve divan kurulu yeni üyeleri katıldı.

Törende konuşan Başkan Dursun Aydın Özbek, "25 yılını doldurmuş Divan üyesi olan kardeşlerimizin beratlarını almak için bugün hepimiz bir aradayız. Divan kurulu, Galatasaray Spor Kulübü'nün en yüksek istişare organı. Dolayısıyla problemlerimiz divanda tartışılıp, bir konsensüs burada yapılmak istenmektedir. Galatasaray için her seferinde de başarılı olan bir organizasyondur. Siz yeni divan üyelerinden benim bir ricam var. 3 bine yakın divan üyemiz var ama divan katılımının yeteri kadar olduğunu düşünmüyorum. Sizlerin görüşlerinizden ve bilgilerinizden de istifade edebilmemiz için divan kurulu toplantılarına katılımınızı rica ediyorum. Özellikle bu dönemde Galatasaray, yarıştığı rakipleri tarafından ateş altına alınmıştır. Bugünlerde sağlayacağımız birlik ve beraberliğimiz Galatasaray için son derece önemlidir. Onun için bu tip toplantılarda hazırunun kuvvetli olması oradaki fikir çeşitliliğinin dile getirilmesi Galatasaray için son derece önemlidir. Önümüzdeki günlerde önümüzdeki hafta tekrar divan toplantımız var. Orada tartışmayı, konuşmayı uygun gördüğüm konular var. Dolayısıyla siz yeni üyelerimizin üyeliklerinin hayırlı olmasını diliyorum. Galatasaray'a büyük fayda üreteceğinizden son derece eminim. Toplantılara devamlı gelmenizi, fikirlerinizi orada beyan etmenizi rica ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum, hayırlı olsun" diye konuştu.

Daha sonra 187 yeni divan kurulu üyesi beratlarını aldı. Türk sinemasının usta oyuncusu Şener Şen'e beratını Dursun Özbek ile Aykutalp Derken takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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