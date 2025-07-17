Galatasaray'da Transfer Süreci Hız Kazanıyor

GALATASARAY'da transfer çalışmaları hız kazanırken, yönetim mali ve sportif planlamada eş zamanlı kritik adımlar atıyor. Pazartesi günü kasasına tamamen giren sermaye artırımıyla birlikte bu finansal kaynak transfer operasyonlarının tamamlanmasında kilit rol oynayacak.

OSİMHEN İÇİN 2 TAKSİTLİ PLAN

Sarı-kırmızılı yönetimin en büyük hedeflerinden biri olan Victor Osimhen transferi için somut adımlar atıldı. Nijeryalı yıldızın 2025-26 sezonu için kadroya katılması planlanıyor. Transferin, 40 milyon euro nakit ve 35 milyon Euro'nun teminat mektubuyla beraber iki sezona yayılmış taksitli ödeme modeliyle gerçekleştirilmesi gündemde. Finansal Fair Play ve kulüp bütçesi göz önüne alınarak bu yapılandırma hazırlanırken, süreçte son aşamaya yaklaşıldı.

KALECİ KARARI 10 GÜN İÇİNDE; SOMMER, OKAN HOCA'NIN FAVORİSİ

Fernando Muslera sonrası kaleye kimin geçeceği sorusu da yanıt bulmak üzere. Galatasaray'da 5 kaleci adayı masada yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk, listedeki isimler üzerinden değerlendirmesini yapacak ve 10 gün içinde karar verilecek. İsviçreli tecrübeli eldiven Yann Sommer, listenin en üst sırasında yer alıyor. Teknik heyetin de sıcak baktığı bu transfer, mali koşulların uygun olması halinde kısa sürede sonuçlanabilir.

MORATA VE SANCHEZ'E COMO TALİP

Öte yandan Galatasaray'da Alvaro Morata için ise İtalya Serie A ekibi Como, oyuncuya teklif sundu. Ancak sarı-kırmızılılar bu teklifleri doğrudan kabul etmek yerine, öncelikle Osimhen transferinin netleşmesini ve kulübe para kazandırmasını bekliyor. Morata'nın ayrılığı neredeyse kesinleşmiş durumda. Ancak kulüp, oyuncudan bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.