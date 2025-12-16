Galatasaray'da transfer rotası Rize! Hedefte milli oyuncu var
Ara transfer döneminde yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Çaykur Rizespor'un milli sağ beki Taha Şahin'i kadrosuna katmak istiyor.
Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, ara transfer döneminde takımdaki yerli sayısını artırmak isterken sürpriz bir transfere imza atmak istiyor.
GALATASARAY'DA HEDEF TAHA ŞAHİN
Takvim'de yer alan habere göre; Sağ bek ve orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Çaykur Rizespor'un sağ beki Taha Şahin'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların milli oyuncu ve kulübüyle transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 16 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 1 gol atmayı başardı. Deneyimli ismin, kulübü ile kontratı 2028 yılında sona erecek.
MİLLİ TAKIM'A DA SEÇİLMEYİ BAŞARDI
Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Taha Şahin, gösterdiği başarılı performansın ardından geçtiğimiz dönemlerde A Milli Takım kadrosunda da yer almayı başarmıştı.