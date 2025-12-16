Haberler

Galatasaray'da transfer rotası Rize! Hedefte milli oyuncu var

Galatasaray'da transfer rotası Rize! Hedefte milli oyuncu var
Ara transfer döneminde yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Çaykur Rizespor'un milli sağ beki Taha Şahin'i kadrosuna katmak istiyor.

  • Galatasaray, Çaykur Rizespor'un sağ beki Taha Şahin'i transfer etmek istiyor.
  • Taha Şahin, Çaykur Rizespor formasıyla bu sezon 16 maça çıktı ve 1 gol attı.
  • Taha Şahin'in Çaykur Rizespor ile sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, ara transfer döneminde takımdaki yerli sayısını artırmak isterken sürpriz bir transfere imza atmak istiyor.

GALATASARAY'DA HEDEF TAHA ŞAHİN

Takvim'de yer alan habere göre; Sağ bek ve orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Çaykur Rizespor'un sağ beki Taha Şahin'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların milli oyuncu ve kulübüyle transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 16 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 1 gol atmayı başardı. Deneyimli ismin, kulübü ile kontratı 2028 yılında sona erecek.

MİLLİ TAKIM'A DA SEÇİLMEYİ BAŞARDI

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Taha Şahin, gösterdiği başarılı performansın ardından geçtiğimiz dönemlerde A Milli Takım kadrosunda da yer almayı başarmıştı.

