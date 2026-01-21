Haberler

Lucas Torreira sakatlandı

Güncelleme:
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Atletico Madrid maçında sakatlandı ve 88. dakikada İlkay Gündoğan ile değiştirildi. Sakatlık, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki bir pozisyonda meydana geldi.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Atletico Madrid maçında sakatlandı ve 88. dakikada yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelirken, Lucas Torreira sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. Sarı-kırmızılıların yarı sahasındaki bir pozisyondan sonra kendini yere bırakan Torreira'ya ilk olarak saha içinde sağlık ekibi müdahale etti. Daha sonra oyuna devam edemeyen Uruguaylı futbolcunun yerine 88. dakikada İlkay Gündoğan oyuna girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
