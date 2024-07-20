Okan Buruk biletlerini kesti! Galatasaray'da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrılıyor

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Galatasaray'da Avusturya kampının sona ermesiyle birlikte teknik direktör Okan Buruk da takımda istemediği oyuncuları yavaş yavaş netleştirmeye başladı.

TETE VE OLIVEIRA'NIN PERFORMANSLARINI BEĞENMEDİ

Sarı-kırmızılıların hocasının, hazırlık maçlarında iyi görüntü sergileyemeyen ve son karşılaşmada şans verilmeyen Tete ile Sergio Oliveira'nın performansını yeterli bulmadığı, iki oyuncunun da takımdan ayrılmasını istediği öğrenildi.

Sergio Oliveira

"KENDİNİZE KULÜP BULUN"

Deneyimli teknik adam, yeni sezonda iki oyuncuyu da kadroda düşünmüyor. Buruk'un her iki oyuncudan da kendilerine kulüp bulmalarını isteyeceği belirtildi.

Tete