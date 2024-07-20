Üye Girişi
Haberler

Okan Buruk biletlerini kesti! Galatasaray'da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrılıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Avusturya kampı sona ererken teknik direktör Okan Buruk, performanslarını yeterli bulmadığı Tete ve Sergio Oliveira'nın üzerini çizdi. İki oyuncudan kendilerine kulüp bulmaları isteniyor.

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Galatasaray'da Avusturya kampının sona ermesiyle birlikte teknik direktör Okan Buruk da takımda istemediği oyuncuları yavaş yavaş netleştirmeye başladı.

TETE VE OLIVEIRA'NIN PERFORMANSLARINI BEĞENMEDİ

Sarı-kırmızılıların hocasının, hazırlık maçlarında iyi görüntü sergileyemeyen ve son karşılaşmada şans verilmeyen Tete ile Sergio Oliveira'nın performansını yeterli bulmadığı, iki oyuncunun da takımdan ayrılmasını istediği öğrenildi.

Okan Buruk biletlerini kesti! Galatasaray'da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrılıyorSergio Oliveira

"KENDİNİZE KULÜP BULUN"

Deneyimli teknik adam, yeni sezonda iki oyuncuyu da kadroda düşünmüyor. Buruk'un her iki oyuncudan da kendilerine kulüp bulmalarını isteyeceği belirtildi.

Okan Buruk biletlerini kesti! Galatasaray'da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrılıyorTete

Haberler.com / Kaan Güler - Spor

Mateus Cardoso Lemos Martins Sergio Oliveira Galatasaray Okan Buruk Avusturya Spor Haberler

LC Waikiki çalışanı arkasında ihbar gibi bir veda mektubu bırakarak intihar etti

LC Waikiki çalışanı arkasında ihbar gibi bir veda mektubu bırakarak intihar etti

 Ali Koç'tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı

Ali Koç'tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı

 Öldüresiye dövüp 'Yolda bulduk' diyerek hastaneye bıraktılar! Talihsiz adam hayatını kaybetti

Öldüresiye dövüp "Yolda bulduk" diyerek hastaneye bıraktılar! Talihsiz adam hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Moody's kredi notları anlamları! A1, A2 ve B1, B2 ne demek? Kredi notları ne anlama geliyor? 1 Ağustos hangi burç? Ağustos'un 1'inde doğanlar hangi burç oluyor? 1 Ağustos burcu! 20 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 20 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 20 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Fatih, Zeytinburnu, Şişli elektrik kesintisi! 20 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 20 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 20 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 20 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Türkiye İspanya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Türkiye İspanya U19 maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Türkiye İspanya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Türkiye İspanya U19 maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 19 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Efsane Milan kadrosu! Efsane Milan kadrosunda kimler var, hangi yıl, neden efsane oldular? Marmara'da deprem mi oldu? Marmara'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi
'Kadını camdan atıyorlar' ihbarına giden polis evde ceset buldu

"Kadını camdan atıyorlar" ihbarına giden polis evde ceset buldu
500

Yorumlar (1)

Ahmet null:

Yalan haber

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title