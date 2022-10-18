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İstifa çağrıları sonrası yönetim harekete geçti! Sarı-kırmızılılar Moritz Volz ile anlaştı

Spor Haberleri

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un bilgisi ve isteği doğrultusunda Alman antrenör Moritz Volz'un teknik ekibe katıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada ise "Yardımcı antrenör Moritz Volz, Teknik Direktör Okan Buruk'un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacak" denildi.

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un teknik ekibine Alman antrenör Moritz Volz'i dahil etti. Son olarak RB Leipzig'de, Julian Nagelsmann'ın yardımcıları arasında bulunan Volz, sarı-kırmızılılarda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacak.

Galatasaray'da teknik ekibe Moritz Volz takviyesi

"BİLİMSEL ALANDA DA ÇALIŞMALARDA BULUNACAK"

Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenör Moritz Volz, Teknik Direktör Okan Buruk'un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacak. Okan Buruk'un 1 ay önce görüşme gerçekleştirdiği Volz, sadece yardımcı antrenör olarak değil, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacak" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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