Galatasaray'da sürpriz başkan adayı Begüm Özkan! Listesinde çok kuvvetli bir isim var

Galatasaray'da Burak Elmas'ın ibra edilmediği Genel Kurul'da yaptığı konuşmayla gündemi sallayan Begüm Özkan, başkanlığa adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Fanatik'teki habere göre Begüm Özkan'ın listesinde Erden Timur da var. Eski başkan Adnan Polat ve camianın önde gelen isimleri de destek veriyor.

BİR ŞARTI BEKLİYOR

Özkan, dernekler yasasının kararına göre adaylığını açıklamayı planlıyor. Burak Elmas Genel Kurul'da, "İlk kadın başkan inşallah Galatasaray'dan çıkacak" demişti.

"SAPKINI GÖRMEZDEN GELEBİLİRSİNİZ"

Begüm Özkan Genel Kurul'daki konuşmasında Işıtan Gün üstünden Burak Elmas'a doğru, "Ne yazık ki uzun zamandır bir toz bulutunun içindeyiz. Vaatler, yalanlar... At izi, it izine karıştı artık. Uyanma vakti geldi. Gerçeklerden bahsetmeliyiz. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Cinsiyetleri eşit gören, Türkiye'deki en büyük temsilci. 1924'ten beri 145 numara ile ilk kadın üyenin kayıtlı olduğu, yaklaşık yüzde 27'si kadın olduğu bir spor kulübü burası. O sırada 35 yaşında olan birinin bu sapkın sözlerini görmezden gelebilirsiniz. İş hayatına girmesi için okuttuğunuz kızınızın yüzüne de bakabilirsiniz. Ama dostlarınıza sahip çıkmanıza bir şey demiyorum. Burası Galatasaray. Bunları Galatasaray çatısı altında yapamazsınız. Bu zihniyeti, böyle bir zamanda sıradan bir özür ile aklayamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

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