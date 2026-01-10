Galatasaray'da şok kadro dışı
Galatasaray'da Yusuf Demir ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı. Genç futbolcunun, sezon sonuna kadar olan maaşını talep etmesi üzerine kadro dışı bırakılacağı iddia edildi. Galatasaray'ın oyuncu için bonservis talep etmediği, ancak 600 bin euroluk maaş talebinin yönetimi rahatsız ettiği belirtildi. Kadro dışı bırakılması durumunda Demir, A takımla antrenmanlara çıkamayacak. Süreçle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
- Galatasaray yönetimi, Yusuf Demir'i kadro dışı bırakma kararı aldı.
- Yusuf Demir, sezon sonuna kadar 600 bin euroluk maaş talep etti.
- Yusuf Demir, kadro dışı bırakılırsa A takımla antrenman yapamayacak.
Galatasaray'da kendisine kulüp bulması istenen Yusuf Demir'in, yönetim kararıyla kadro dışı bırakılacağı iddia edildi. Sarı-kırmızılılarda genç futbolcunun geleceğiyle ilgili sürecin sertleştiği belirtiliyor.
600 BİN EUROLUK TALEP YÖNETİMİ KIZDIRDI
Yusuf Demir'i Türkiye'den ve yurtdışından birçok kulüp istiyor. Galatasaray'ın oyuncu için bonservis talebinde bulunmadığı, ancak sezon sonuna kadar olan 600 bin euroluk maaşın futbolcu tarafından istenmesinin yönetimi rahatsız ettiği ifade edildi.
A TAKIMLA ANTRENMAN YAPMAYACAK
İddiaya göre Yusuf Demir'in kadro dışı bırakılması halinde genç oyuncu, bundan sonra A takımla antrenmanlara çıkamayacak. Süreçle ilgili resmi açıklamanın ise henüz yapılmadı.