Haberler

Galatasaray'da şok kadro dışı

Galatasaray'da şok kadro dışı Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da şok kadro dışı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da Yusuf Demir ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı. Genç futbolcunun, sezon sonuna kadar olan maaşını talep etmesi üzerine kadro dışı bırakılacağı iddia edildi. Galatasaray'ın oyuncu için bonservis talep etmediği, ancak 600 bin euroluk maaş talebinin yönetimi rahatsız ettiği belirtildi. Kadro dışı bırakılması durumunda Demir, A takımla antrenmanlara çıkamayacak. Süreçle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

  • Galatasaray yönetimi, Yusuf Demir'i kadro dışı bırakma kararı aldı.
  • Yusuf Demir, sezon sonuna kadar 600 bin euroluk maaş talep etti.
  • Yusuf Demir, kadro dışı bırakılırsa A takımla antrenman yapamayacak.

Galatasaray'da kendisine kulüp bulması istenen Yusuf Demir'in, yönetim kararıyla kadro dışı bırakılacağı iddia edildi. Sarı-kırmızılılarda genç futbolcunun geleceğiyle ilgili sürecin sertleştiği belirtiliyor.

600 BİN EUROLUK TALEP YÖNETİMİ KIZDIRDI

Yusuf Demir'i Türkiye'den ve yurtdışından birçok kulüp istiyor. Galatasaray'ın oyuncu için bonservis talebinde bulunmadığı, ancak sezon sonuna kadar olan 600 bin euroluk maaşın futbolcu tarafından istenmesinin yönetimi rahatsız ettiği ifade edildi.

Galatasaray'da şok kadro dışı

A TAKIMLA ANTRENMAN YAPMAYACAK

İddiaya göre Yusuf Demir'in kadro dışı bırakılması halinde genç oyuncu, bundan sonra A takımla antrenmanlara çıkamayacak. Süreçle ilgili resmi açıklamanın ise henüz yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Spor
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi

Süper Kupa finali öncesi birbirlerine girdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yeğeni, boğazını kestikten sonra yakmış

CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yakını boğazını kesip...
Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı