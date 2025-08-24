Galatasaray'da Singo sesleri arttı! Menajeriyle İstanbul'da görüşüldü
Galatasaray, Monaco forması giyen Wilfried Singo'nun menajeriyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi. Okan Buruk'un çok istediği 24 yaşındaki oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Monaco'nun 24 yaşındaki oyuncusu Wilfried Singo ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
İSTANBUL'DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Sarı-kırmızılılarda Teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir transferini istediği Singo'nun menajeri İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin Singo'nun temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
TRANSFERDE SONA DOĞRU
Sarı-kırmızılı yönetimin yıldız oyuncunun transferinde önemli mesafe kat ettiği ve transferin kısa süre içerisinde bitmesinin beklendiği kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Monaco ile 35 maça çıkan Singo, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.