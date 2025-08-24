Galatasaray'da Singo sesleri arttı! Menajeriyle İstanbul'da görüşüldü

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Monaco'nun 24 yaşındaki oyuncusu Wilfried Singo ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Sarı-kırmızılılarda Teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir transferini istediği Singo'nun menajeri İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin Singo'nun temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFERDE SONA DOĞRU

Sarı-kırmızılı yönetimin yıldız oyuncunun transferinde önemli mesafe kat ettiği ve transferin kısa süre içerisinde bitmesinin beklendiği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Monaco ile 35 maça çıkan Singo, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.