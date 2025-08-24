Galatasaray'da Singo sesleri arttı! Menajeriyle İstanbul'da görüşüldü

Galatasaray'da Singo sesleri arttı! Menajeriyle İstanbul'da görüşüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Monaco forması giyen Wilfried Singo'nun menajeriyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi. Okan Buruk'un çok istediği 24 yaşındaki oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Monaco'nun 24 yaşındaki oyuncusu Wilfried Singo ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Sarı-kırmızılılarda Teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir transferini istediği Singo'nun menajeri İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin Singo'nun temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFERDE SONA DOĞRU

Sarı-kırmızılı yönetimin yıldız oyuncunun transferinde önemli mesafe kat ettiği ve transferin kısa süre içerisinde bitmesinin beklendiği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Monaco ile 35 maça çıkan Singo, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Mario Balotelli, Türkiye'ye geri dönmek istiyor! İşte haber gönderdiği takım

Balotelli Süper Lig'den o takıma haber yolladı: Beni alın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Togg'a iki yeni renk eklendi! İki sürpriz şehirden ilham aldı

Togg'a yeni renkler eklendi! İki sürpriz şehirden ilham aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.