Galatasaray'da sezon sonunda veda! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı

Güncelleme:
Galatasaray'da aldığı süreler azalan Mario Lemina'nın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı. İlkay Gündoğan'ın transferi sonrası 11'deki yerini kaybeden Lemina'nın sözleşmesinde, maçların yüzde 60'ında ilk 11'de olma şartı bulunuyor. Ancak şu ana kadar maçların yüzde 50'sinde başlangıç kadrosunda bulunan Lemina, bu kriteri karşılayamadı. Lemina ilk 11'de forma giyememesi halinde sezon sonu ayrılacak.

Galatasaray'ın geride kalan sezonda Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan transfer ettiği Mario Lemina, orta sahaya İlkay Gündoğan'ın transfer edilmesinin ardından formasını kaptırdı. Bu durumun ardından Gabonlu orta saha oyuncusunun Galatasaray'daki geleceği tehlikeye girdi.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 müsabakanın 4'üne ilk 11'de başlayan Lemina'nın sezon sonunda sözleşmesi bitmesine rağmen 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor. Ancak bu opsiyonun devreye girmesinin 32 yaşındaki oyuncunun performansına ve ilk 11'de yer alacağı maç sayısına bağlı olduğu ortaya çıktı.

MAÇLARIN YÜZDE 60'INDA İLK 11'DE OLMASI GEREK

Galatasaray ile Haziran 2026'ya dek sözleşmesi devam eden Mario Lemina, maçların yüzde 60'ında ilk 11'de sahaya çıkması halinde 1 yıl daha Galatasaray'ın oyuncusu olacak. Lemina, şu ana kadar maçların yüzde 50'sinde başlangıç kadrosunda yer aldı ve henüz opsiyon kriterini karşılayamadı. Formasını kaptıran Lemina, ilk 11'deki yerini alamaması halinde sezon sonunda takımdan ayrılacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 6 maçta 315 dakika süre alan Lemina, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
