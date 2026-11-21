Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un kırmızı kart görmesinin sebebinin maçın hakemi Ali Şansalan'ın elini sıkmamak olduğunu söyledi.

İrfan Saraloğlu, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında olmaktan dolayı mutlu olmadığını aktaran Saraloğlu, "Zorunlu olarak buradayım. Burada olması gereken kişi Okan Buruk hocamız. Maçın değerlendirmesini çok daha iyi yapabilirdi. Bizi mutlu eden iki şey var. Biri 3 puan almamız, diğeri de ligde iç sahada yenilmezlik rekorunu kırmamız. Bunların mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzde UEFA Şampiyonlar Ligi maçı var. Ona odaklanmış durumdayız. Bu maçı kazanıp, Türkiye'yi ve Galatasaray camiasını mutlu etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Saraloğlu, bu karşılaşmayla ilgili çok fazla konuşmak istemediğini belirterek "Oyuncularımızla bütünleşmiş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ligi şampiyon tamamlamak bizim için çok önemli. Kenetlenmiş durumdayız. Hiç kimse bizi şampiyonluktan uzaklaştıramaz." diye konuştu.

Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğü pozisyona değinen 64 yaşındaki çalıştırıcı, "Hocamız, kazanmanın verdiği coşkuyla sahaya girerken sadece kendisine yakın olan hakem arkadaşımızın elini sıktı. Herkesin elini sıkmak gibi bir zorunluluğumuz yoktur. Hocamız, kendisine yakın olan hakem arkadaşın elini sıkıp yoluna devam etti. Hakem neden alınganlık gösterdi, bunu bilmiyoruz." dedi.

Kaynak: AA