Galatasaray'dan Asprilla, Günay ve Osimhen açıklaması

Güncelleme:
Galatasaray, Göztepe maçında sakatlanan Yaser Asprilla'nın dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama olduğunu, kaleci Günay Güvenç'in de iç yan bağında zorlama yaşadığını açıkladı. Victor Osimhen özel programla çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray, Göztepe maçında sakatlanan Yaser Asprilla'nın, dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edildiğini, antrenmanın ilk bölümünde yer alan Victor Osimhen'in ise daha sonra özel program dahilinde çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar ayrıca iç yan bağında zorlama tespit edilen kaleci Günay Güvenç'in de günü tedaviyle geçirdiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet hesabından futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Süper Lig'in 27. haftasında oynadığımız Göztepe maçında dizine darbe alan Yaser Asprilla'nın sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucunda dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edilmiş olup, futbolcumuz bugün takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde günü tedaviyle geçirdi. Dün yapılan antrenmanda iç yan bağında zorlama tespit edilen Günay Güvenç günü tedaviyle geçirdi. Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra saha ve salonda fizyoterapistler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
