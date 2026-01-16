Haberler

Galatasaray'da sakatlık raporu açıklandı

Güncelleme:
Galatasaray, Fethiyespor maçı sonrası yaşanan sakatlıklar ile Wilfried Singo'nun tedavi süreci hakkında bilgi verdi. Arda Ünyay'ın sol arka adalesinde zorlama, Gabriel Sara'nın ise sol diz dış yan bağlarında gerilme tespit edildi.

GALATASARAY, Fethiyespor maçı sonrası yaşanan sakatlıklar ve Wilfried Singo'nun son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavisi devam eden Wilfried Singo, kendisi için hazırlanan sahaya dönüş programı kapsamında salonda ve sahada çalıştı.

Son oynanan Fethiyespor maçında ağrı hissederek oyundan çıkan Arda Ünyay'ın sponsor hastanede yapılan tetkiklerinde sol arka adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Öte yandan Fethiyespor maçı öncesindeki son antrenmanda ağrı hisseden Gabriel Sara'nın da sponsor hastanede gerçekleştirilen kontrollerinde sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edildiği, tedavisine başlandığı kaydedildi.

