Galatasaray'dan sakatlığı bulunan futbolcuların durumuyla ilgili açıklama

Güncelleme:
Galatasaray Kulübü, tedavi sürecindeki oyuncular Victor Osimhen, Yaser Asprilla ve Günay Güvenç'in son durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Asprilla ve Güvenç tedavi sürecine devam ediyor.

Galatasaray Kulübü tedavisi devam eden Victor Osimhen, Göztepe maçında dizine darbe alan Yaser Asprilla ve dünkü idmanda sakatlanan Günay Güvenç'in son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Osimhen'in bugün yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı belirtilerek, "Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra saha ve salonda fizyoterapistler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti." denildi.

Asprilla'nın tedavisinin devam ettiğine yer verilen açıklamada, "Asprilla'nın sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucunda dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edilmiş olup futbolcumuz bugün takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde günü tedaviyle geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

Dünkü idmanda iç yan bağında zorlanma tespit edilen Günay Güvenç'in ise günü tedaviyle geçirdiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi

Dünyanın gözünü diktiği müzakerelerde yeni gelişme
Haberler.com
500

Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!

Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu

Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu
'İsrail için 100 bin savaşçım hazır' diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti

"İsrail için 100 bin asker hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!

Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi

Kendi seyircisi önünde madara oldu

''Mucize'' denilerek duyuruldu! Livakovic'in geleceği arapsaçına döndü

''Mucize'' denilerek duyuruldu