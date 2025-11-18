Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok

Galatasaray, Victor Osimhen'in milli takımda yaşadığı sakatlıkla sarsıldı. Hamstring problemi yaşayan Nijeryalı yıldızın Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyeceği açıklandı.

HAMSTRING SAKATLIĞI GALATASARAY'I VURDU

Galatasaray'da büyük endişe yaratan gelişme gerçekleşti. Nijerya Milli Takımı'nın Demokratik Kongo ile oynadığı maçın devre arasında oyundan çıkan Victor Osimhen, hamstring sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı. Çarşamba günü İstanbul'a dönmesi beklenen yıldız golcünün durumu MR sonrası netlik kazanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA RİSKE EDİLMEYECEK

Sabah'ın haberine göre teknik ekip, sakatlığın nüks etmemesi için Osimhen'i cumartesi akşamı oynanacak Gençlerbirliği maçında kadroya almayacak. Sarı-kırmızılılar, kritik dönemeçte yıldız ismi riske etmeme kararı aldı.

HEDEF UNION SG MAÇINA YETİŞMESİ

Galatasaray, Osimhen'i en iyi ihtimalle 25 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Union SG ile oynanacak karşılaşmaya yetiştirmeyi hedefliyor. Tecrübeli golcünün tedavisine dönüşünden hemen sonra başlanacak.

GÖZLER ICARDI'DE

Osimhen'in yokluğunda Gençlerbirliği maçının gol yükü Mauro Icardi'nin üzerinde olacak. Galatasaray, 1 Aralık'ta Fenerbahçe derbisine çıkmadan önce Osimhen'i mutlaka hazır hale getirmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlık alarmı bir kez daha en kritik döneme denk geldi.