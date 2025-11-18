Haberler

Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Victor Osimhen'in milli takımda sakatlanmasıyla sarsıldı. Hamstring sakatlığı nedeniyle milli maçı tamamlayamayan Osimhen'in Gençlerbirliği maçında dinlendirileceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılılar, 1 Aralık'ta Fenerbahçe derbisine çıkmadan önce Osimhen'i hazır hale getirmeyi hedefliyor.

  • Victor Osimhen, hamstring sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
  • Galatasaray, Osimhen'i 25 Kasım'da Union SG maçına yetiştirmeyi hedefliyor.
  • Osimhen'in yokluğunda Gençlerbirliği maçında gol yükü Mauro Icardi'nin üzerinde olacak.

Galatasaray, Victor Osimhen'in milli takımda yaşadığı sakatlıkla sarsıldı. Hamstring problemi yaşayan Nijeryalı yıldızın Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyeceği açıklandı.

HAMSTRING SAKATLIĞI GALATASARAY'I VURDU

Galatasaray'da büyük endişe yaratan gelişme gerçekleşti. Nijerya Milli Takımı'nın Demokratik Kongo ile oynadığı maçın devre arasında oyundan çıkan Victor Osimhen, hamstring sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı. Çarşamba günü İstanbul'a dönmesi beklenen yıldız golcünün durumu MR sonrası netlik kazanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA RİSKE EDİLMEYECEK

Sabah'ın haberine göre teknik ekip, sakatlığın nüks etmemesi için Osimhen'i cumartesi akşamı oynanacak Gençlerbirliği maçında kadroya almayacak. Sarı-kırmızılılar, kritik dönemeçte yıldız ismi riske etmeme kararı aldı.

HEDEF UNION SG MAÇINA YETİŞMESİ

Galatasaray, Osimhen'i en iyi ihtimalle 25 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Union SG ile oynanacak karşılaşmaya yetiştirmeyi hedefliyor. Tecrübeli golcünün tedavisine dönüşünden hemen sonra başlanacak.

GÖZLER ICARDI'DE

Osimhen'in yokluğunda Gençlerbirliği maçının gol yükü Mauro Icardi'nin üzerinde olacak. Galatasaray, 1 Aralık'ta Fenerbahçe derbisine çıkmadan önce Osimhen'i mutlaka hazır hale getirmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlık alarmı bir kez daha en kritik döneme denk geldi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
ABD'nin Gazze tasarısı BMGK'da kabul edildi

Trump'ın planı BMGK'dan geçti! Tepki jet hızında geldi
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu

27 yıllık serüven bitti! Efsane modelin üretimi durduruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
Karadağ, Türkiye'ye vizesiz seyahat yasağını iptal etmeye hazırlanıyor

Türkiye'ye vizesiz seyahat yasağını iptal edecekler! Tarih belli oldu
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Rus güçleri, Ukrayna'da Türk gemisini vurdu

Rus güçleri, Türk gemisini vurdu! 16 personel vardı
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Konya'da 16 yaşındaki genç, babasını bıçaklayarak öldürdü

Kardeşi ve annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçına özel prim

Galatasaray maçına özel karar! Sarı-kırmızılılar duyunca çok kızacak
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.