Galatasaray'da Osimhen'in B planı belli! Bir yıldız golcü daha

Galatasaray'da Osimhen'in B planı belli! Bir yıldız golcü daha
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Galatasaray, Victor Osimhen'in transferinin gerçekleşmemesi durumunda B planını belirledi. Sarı-kırmızılar, Tottenham Hotspur forması giyen golcü oyuncu Richarlison'u transfer etmek istiyor.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen transferinin gerçekleşmemesi durumunda B planını belirledi. Sarı-kırmızılılar, rotayı Tottenham Hotspur'un yıldız golcüsü Richarlison'a çevirdi.

GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK

Posta gazetesi haberine göre; Galatasaray, Brezilyalı golcü oyuncu Richarlison'u transfer listesine ekledi. Haberde, Okan Buruk'un da oyuncuya olumlu not verdiği ve Brezilyalı yıldızın da Cimbom'a yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

Galatasaray'da Osimhen'in B planı belli! Bir yıldız golcü daha

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen 28 yaşındaki yıldız, bu maçlarda 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Osimen iyi dasaak geçiyor conconla en sonunda küçük osimeni gönderecek bunlara muhaa haaa

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

osimen 24 maça çıksa 24 gol atar :)

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