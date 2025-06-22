Galatasaray'da Osimhen'in B planı belli! Bir yıldız golcü daha

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen transferinin gerçekleşmemesi durumunda B planını belirledi. Sarı-kırmızılılar, rotayı Tottenham Hotspur'un yıldız golcüsü Richarlison'a çevirdi.

GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK

Posta gazetesi haberine göre; Galatasaray, Brezilyalı golcü oyuncu Richarlison'u transfer listesine ekledi. Haberde, Okan Buruk'un da oyuncuya olumlu not verdiği ve Brezilyalı yıldızın da Cimbom'a yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen 28 yaşındaki yıldız, bu maçlarda 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.