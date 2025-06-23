Galatasaray'da Osimhen için gizli plan

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Victor Osimhen'i kadrosuna katmayı planlayan Süper Lig devi Galatasaray, gizli bir planı uygulamaya koydu.

Napoli'yi 75 milyon euroluk serbest kalma bedelinde indirime ikna edemeyen sarı-kırmızılılar, temmuz ayının ikinci yarısın da sözleşmedeki maddenin devre dışı kalmasıyla harekete geçecek. Nijeryalı yıldıza 45 milyon euro maaş öneren Al Nassr dahil hiçbir kulüp, 75 milyon euroyu ödemeyi göze almadı. Galatasaray bu durumu koz olarak kullanıp, İtalyan ekibini köşeye sıkıştıracak.

60 MİLYONA İŞİ BİTİRECEKLER

Victor Osimhen'in kalma kararıyla eli daha da güçlenecek Galatasaray, 60 milyon euroya bu işi bitirmek istiyor. Osimhen'in tercihleri arasında yer alan Juventus, sarı-kırmızılı takıma sıkıntı çıkarabilir.

İtalya dışı için geçerli serbest kalma maddesi şu anda onların elini kolunu bağlıyor. Siyah-beyazlıların da temmuz ayının ikinci yarısından itibaren atağa kalkması bekleniyor.