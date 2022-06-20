Galatasaray'da Okan Buruk dönemi başlıyor! Ekibindeki isimler taraftarı heyecanlandırdı

Galatasaray altyapısından yetişen ve sarı kırmızılı formayla 7 lig şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası, 5 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanan Okan Buruk, efsane olduğu yere geri dönüyor.

TORRENT GİDİYOR, BURUK GELİYOR

Galatasaray'da İspanyol hoca Domenec Torrent ile yollar ayrıldıktan sonra 48 yaşındaki Okan Buruk ile imzalar atılacak. "Boş sözleşmeye bile imza atarım, Galatasaray'a hizmet etmeyi çok istiyorum" diyen Okan Buruk iki yıllık anlaşmaya imzasını atacak.

EMRE AŞIK VE TUĞBERK TANRIVERMİŞ EKİPTE

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; Okan Buruk, eski takım arkadaşı Emre Aşık ve daha önce Galatasaray altyapısında göre alan, ardından Roma ve Spezia'da çalışan Tuğberk Tanrıvermiş ile birlikte çalışacak.