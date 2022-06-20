Galatasaray'da Okan Buruk dönemi başlıyor! Ekibindeki isimler taraftarı heyecanlandırdı - Haberler

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Galatasaray'da Okan Buruk dönemi başlıyor! Ekibindeki isimler taraftarı heyecanlandırdı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Futbolculuk döneminde adını efsaneler arasında yazdıran Okan Buruk, bu sefer teknik direktör olarak Galatasaray'a geri dönüyor. İki yıllık imza atmaya hazırlanan 48 yaşındaki hocanın ekibinde ise eski Galatasaraylı futbolculardan Emre Aşık ve başarılı genç çalıştırıcı Tuğberk Tanrıvermiş görev alacak.

Galatasaray altyapısından yetişen ve sarı kırmızılı formayla 7 lig şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası, 5 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanan Okan Buruk, efsane olduğu yere geri dönüyor.

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi başlıyor! Ekibindeki isimler taraftarı heyecanlandırdı

TORRENT GİDİYOR, BURUK GELİYOR

Galatasaray'da İspanyol hoca Domenec Torrent ile yollar ayrıldıktan sonra 48 yaşındaki Okan Buruk ile imzalar atılacak. "Boş sözleşmeye bile imza atarım, Galatasaray'a hizmet etmeyi çok istiyorum" diyen Okan Buruk iki yıllık anlaşmaya imzasını atacak.

EMRE AŞIK VE TUĞBERK TANRIVERMİŞ EKİPTE

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; Okan Buruk, eski takım arkadaşı Emre Aşık ve daha önce Galatasaray altyapısında göre alan, ardından Roma ve Spezia'da çalışan Tuğberk Tanrıvermiş ile birlikte çalışacak.

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi başlıyor! Ekibindeki isimler taraftarı heyecanlandırdı

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi başlıyor! Ekibindeki isimler taraftarı heyecanlandırdı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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