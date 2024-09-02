Galatasaray'da niye oynamadınız? Tete ve Ndombele, yeni takımlarında futbolu hatırladı
Galatasaray'dan ayrılan futbolcular Tete ve Tanguy Ndombele, yeni takımlarında gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. Tete, Yunanistan Süper Lig'in 3. haftasında Panathinaikos formasıyla son dakika golü atarak takımına 1 puan kazandırdı. Ndombele ise, Fransa Ligue 1'de Nice formasıyla sahada yer aldığı maçta harika bir asiste imza attı ve takımının 4-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı. Her iki futbolcu da yeni takımlarında ritimlerini bulmuş gibi görünüyor.
Galatasaray'da bir türlü bekleneni veremeyen ve eleştirilerin hedefinde olan daha sonra da takımdan ayrılan Tete ve Tanguy Ndombele yeni takımlarında ritmini buldu.
SKOR KATKISI VERİYORLAR
Tete'nin forma giydiği Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig'in 3. haftasında Kallithea deplasmanına çıktı. Maç 2-2 sona ererken konuk ekibe 1 puanı getiren golü 90+2. dakikada Tete attı.
Öte yandan Fransa Ligue 1'in 3. haftasında deplasmanda Angers'ı 4-1 mağlup eden Nice'te, maça Ndombele damga vurdu. Takımının en etkili isimleri arasında yer alan Ndombele, Boudaoui'nin attığı golde harika bir asist yaptı. Ndombele, L'Equipe tarafından Ligue 1'de haftanın 11'ine de seçildi.