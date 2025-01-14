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Galatasaray'da Mauro Icardi krizi: Tedaviyi aksatıyor iddiası var

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin tedavisini aksattığı iddia edildi. Arjantin basınında çıkan iddialara göre, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi'nin tedavi süreci beklenildiği gibi ilerlemiyor. Galatasaray'ın sağlık ekibinin, Icardi'den rehabilitasyonuyla ilgili rapor istediği ve Icardi'ye "uyarı" altında iyileşmesi yönünde baskı yaptığı öne sürüldü.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi hakkında Arjantin basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'te yer alan habere göre, Arjantin'de Icardi hakkında açıklamalarda bulunan iki gazeteci Pepe Ochoa ve Angel de Brito dikkat çeken ifadeler kullandı.

'"TEDAVİSİNİ AKSATIYOR" İDDİASI

Ochoa, " Galatasaray, Mauro'dan rehabilitasyonuyla ilgili rapor sunmasını istedi. Mauro raporu gönderdi ama Galatasaray sağlık ekibi bu raporu 'Rehabilite edilmediğini' açıklayarak Mauro'ya geri gönderdi. Galatasaray şimdi ona 'uyarı' altında iyileşmesi yönünde baskı yapıyor. Eğer bunu yapmazsa hem kulübe para cezası ödemek hem de Arjantin'den ayrılmak zorunda kalacak. Arjantin'den ayrılması onun için büyük kayıp olacak çünkü kızlarını almak istiyor." dedi.

MASRAFLARI KULÜP KARŞILIYOR

Angel de Brito ise, "14 Mart'ta Türkiye'de olması gerekiyor. Galatasaray acilen diz MR'ı istiyor ve bundan sonra haftada 3 kez tüm bunları denetleyecek bir kişiyi görevlendirecekler. Kulüp, Mauro'nun kendini rehabilite etmesi için Arjantin'deki evinin masraflarını karşılıyor ama o bunu yapmıyor" dedi.

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi: Tedaviyi aksatıyor iddiası var
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

wanda icardi yi, icardi de cinconu.......

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Haber YorumlarıAlaaddin Coşkun:

İcardinin ameliyatı biteli aylar oldu neden tedavisine Türkiyede devam edilmiyor neden hala kendi ülkesinde kalmaya devam ediyor.

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Adam alması gerkendan daha az paraya oynuyor gelirm golumu atarım keyfime bakarım diyor kafasına görede takılıyor her 2 tarafta memnun o yüzden sıkıntı yok

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