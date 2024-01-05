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Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak

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Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynanan maçta yüzüne darbe alan Mauro Icardi'nin bir süre takımdan ayrı kalacağı açıklandı.

Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin son durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun bir süre takımdan ayrı kalacağını duyurdu.

"BİR SÜRE OYNAMAMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

Resmi siteden yapılan açıklamada; "Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

GÖZÜNDEKİ MORLUK POLEMİK KONUSU OLMUŞTU

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası gözünde morluk oluşan Icardi'nin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşmış, Fenerbahçe de ezeli rakibine cevap vermişti.

İşte kulüpten yapılan o açıklama;

Galatasaray'da Mauro Icardi Depremi: Yeşil Saha'dan Uzak Kalacak

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mauro Icardi Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

türkün gücü:

1 aydan beri yatıyorlar zaten :) wanda yenge bakamamış herife

Yanıtla119
özgür yorulmaz:

elmacık kemiğiyle gol atıyor maduru yaratıyorlar, kale direğine vurup.. sonra da o yaptı bu yaptı diye madurluk aylardır sakat sakat oynatıyolar iğnelerle sahaya çıkmıyomuydu bu adam algı yaratmayın ağlamayın lütfen

Yanıtla21
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