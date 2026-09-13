Galatasaray’da maç sonucu üçlüsü Rafael Leao’dan

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Rafael Leao, Kocaelispor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Kocaelispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyet sevincini taraftarlarla birlikte kutladı. Portekizli futbolcu Rafael Leao da kale arkasındaki taraftarların isteği kırmadı ve üçlü çektirdi. Daha sonra bütün futbolcular galibiyet sevincini birlikte yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı