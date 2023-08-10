Galatasaray'da Lucas Torreira ve Angelino, Kayserispor maçına yetişecek

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Lucas Torreira ve Angelino'nun sağlık durumları iyiye gidiyor. İki futbolcunun da Kayserispor ile oynanacak sezonun ilk lig maçında kadroda olması bekleniyor.