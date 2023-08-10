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Galatasaray'da Lucas Torreira ve Angelino, Kayserispor maçına yetişecek

Spor Haberleri

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Lucas Torreira ve Angelino'nun sağlık durumları iyiye gidiyor. İki futbolcunun da Kayserispor ile oynanacak sezonun ilk lig maçında kadroda olması bekleniyor.

Süper Lig'in ilk haftasında cumartesi akşamı Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray'a sakatlardan iyi haber geldi. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira ve Angelino, Kayserispor ile oynanacak maça yetişecek.

OKAN BURUK FORMAYI VERİRSE SAHADALAR

Mide rahatsızlığı nedeniyle Ljubljana ile oynanan karşılaşmada oynamayan Lucas Torreira ile hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Angelino, teknik direktör Okan Buruk'un formayı vermesi durumunda Kayserispor maçında sahada olacak.

ASLAN, KAYSERİSPOR İLE LİGE BAŞLIYOR

Galatasaray, Süper Lig'in 1. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. 21.45'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray'da Lucas Torreira ve Angelino, Kayserispor maçına yetişecekAngelino

Galatasaray'da Lucas Torreira ve Angelino, Kayserispor maçına yetişecekLucas Torreira

Haberler.com - Spor

Lucas Torreira Galatasaray Spor Haberler

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