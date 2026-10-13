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Galatasaray'da Lucas Torreira Barcelona maçında sakatlanıp 81. dakikada oyundan çıktı

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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynanan maçta sakatlandı. 78. dakikada sağlık ekibi sahaya girerken oyuna devam edemeyen Torreira, 81. dakikada yerini Renato Nhaga'ya bıraktı.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Barcelona maçında sakatlandı ve 81. dakikada yerini Renato Nhaga'ya bıraktı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray sahasında İspanyol temsilcisi Barcelona ile mücadele ederken, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sakatlandı. Müsabakanın 78. dakikasında sağlık ekibi ilk müdahale için sahaya girerken, Torreira daha sonra oyuna devam edemedi. Müsabakanın 81. dakikasında da Lucas Torreira yerine Renato Nhaga oyuna dahil oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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