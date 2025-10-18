Haberler

Galatasaray'da Leroy Sane'nin gecesi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Galatasaray'da Leroy Sane'nin gecesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'i Leroy Sane'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, puanını 25'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

İLK DAKİKADA BÜYÜK TEHLİKE

İlk dakikada Sane'nin topuk pasıyla orta alanda topla buluşan İlkay Gündoğan, meşin yuvarlağı savunma arkasına sarkan Icardi'ye aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi'nin penaltı noktası civarından yaptığı aşırtma vuruşta top direkten döndü. Kaleci Muhammed, dönen meşin yuvarlağı kontrol etti.

LEROY SANE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

45+3. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. İlkay'ın pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Galatasaray'da Leroy Sane'nin gecesi

BAŞAKŞEHİR GOLÜ BULDU ANCAK OFSAYT

Maçın ikinci yarısının hemen başında Başakşehir beraberliği yakaladı. Deniz Türüç, ceza sahası içine getirdiği topu son çizgiye inmeden ortaladı. Crespo'nun ilk vuruşu vuruşu yakın direkten, ikinci vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu Shomurodov tamamladı. VAR Hakemi Sarper Barış Saka, yaklaşık 3 dakika süren incelemenin ardından pozisyonun ofsayt olduğunu hakeme aktardı. RAMS Başakşehir'in Galatasaray karşısında Shomurodov ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

BAŞAKŞEHİR'DE MAÇA DENGE GELDİ

RAMS Başakşehir, 59. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Ev sahibinde Olivier Kemen savunma arkasına sarktı ve içerideki Eldor Shomurodov'u gördü. Shomurodov topu ağlara yollamakta zorlanmadı. Skor 1-1 oldu.

Galatasaray'da Leroy Sane'nin gecesi

GALATASARAY'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Galatasaray bu gole hemen karşılık verdi. Maçın 61. dakikasında Cimbom skoru 2-1'e getirdi. Gabriel Sara, savunma arasına yolladığı topta Sane'yi buluşturdu. Leroy Sane, kaleci Muhammed'i geçip topu ağlara yolladı. Alman oyuncu, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.

ZORLU MAÇTA KAZANAN GALATASARAY

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Sarı-kırmızılı ekip, puanını 25'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Ligde istediği sonuçları alamayan RAMS Başakşehir ise 6 puanda kaldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Çarşaf giyip metroda dolaşan erkek gözaltına alındı

Çarşaf giyen erkek gözaltına alındı, ilginç gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Beşiktaş taraftarından 3 futbolcuya tepki

Stat karıştı! 3 futbolcuya büyük tepki
Ne maç ama! Barcelona mutlu sona 90+3'te ulaştı

El Clasico öncesi muhteşem son! Tam maç bitti derken...
Diyarbakır'daki törende protokol krizi! DEM'li eş başkanlar salonu terk etti

DEM'li eş başkanlara salonu terk ettiren kriz
İsrail'den Suriye'de tehlikeli hamle

İsrail'den tepki çekecek bir hamle daha! Bu kez hedef Suriye
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Leroy Sane'den 2.5 yıl sonra bir ilk

Herkesin beklediği Sane geri döndü! 2.5 yıl sonra bir ilk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.