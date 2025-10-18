Galatasaray'da Leroy Sane'nin gecesi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

İLK DAKİKADA BÜYÜK TEHLİKE

İlk dakikada Sane'nin topuk pasıyla orta alanda topla buluşan İlkay Gündoğan, meşin yuvarlağı savunma arkasına sarkan Icardi'ye aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi'nin penaltı noktası civarından yaptığı aşırtma vuruşta top direkten döndü. Kaleci Muhammed, dönen meşin yuvarlağı kontrol etti.

LEROY SANE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

45+3. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. İlkay'ın pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

BAŞAKŞEHİR GOLÜ BULDU ANCAK OFSAYT

Maçın ikinci yarısının hemen başında Başakşehir beraberliği yakaladı. Deniz Türüç, ceza sahası içine getirdiği topu son çizgiye inmeden ortaladı. Crespo'nun ilk vuruşu vuruşu yakın direkten, ikinci vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu Shomurodov tamamladı. VAR Hakemi Sarper Barış Saka, yaklaşık 3 dakika süren incelemenin ardından pozisyonun ofsayt olduğunu hakeme aktardı. RAMS Başakşehir'in Galatasaray karşısında Shomurodov ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

BAŞAKŞEHİR'DE MAÇA DENGE GELDİ

RAMS Başakşehir, 59. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Ev sahibinde Olivier Kemen savunma arkasına sarktı ve içerideki Eldor Shomurodov'u gördü. Shomurodov topu ağlara yollamakta zorlanmadı. Skor 1-1 oldu.

GALATASARAY'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Galatasaray bu gole hemen karşılık verdi. Maçın 61. dakikasında Cimbom skoru 2-1'e getirdi. Gabriel Sara, savunma arasına yolladığı topta Sane'yi buluşturdu. Leroy Sane, kaleci Muhammed'i geçip topu ağlara yolladı. Alman oyuncu, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.

ZORLU MAÇTA KAZANAN GALATASARAY

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Sarı-kırmızılı ekip, puanını 25'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Ligde istediği sonuçları alamayan RAMS Başakşehir ise 6 puanda kaldı.