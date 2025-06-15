Galatasaray'da kriz! Morata eşyalarını toplayıp ülkesine gönderdi

Galatasaray'da kriz! Morata eşyalarını toplayıp ülkesine gönderdi
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Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı İspanyol golcüsü Alvaro Morata'nın tüm eşyalarını toplayarak ülkesine gönderdi.

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata'nın geleceğiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

EŞYALARINI ÜLKESİNE GÖNDERDİ

Alvaro Morata, Galatasaray'daki kariyerini sona erdirme kararı alırken, İstanbul'daki eşyalarını toplayarak ülkesine gönderdi. İspanyol golcünün gelecek sezon ülkesinde forma giymek istediği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 16 maça çıkan Alvaro Morata, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Morata'nın Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarında yer almaması dikkat çekmiş ve takım arkadaşları ile sorun yaşadığı öne sürülmüştü.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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