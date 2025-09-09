Haberler

Galatasaray'da kritik gün! Osimhen'in son durumu belli olacak

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Galatasaray'da kritik gün! Osimhen'in son durumu belli olacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in son durumu bugün netlik kazanacak. Milli takımda sol ayak bileğine darbe alan ve kaval kemiğinde morluk oluşan Osimhen için Nijerya'ya özel uçak gönderildi. İstanbul'a gelir gelmez MR'ı çekilen Osimhen'in durumu hakkında bilgi verilecek.

Sol ayak bileğine darbe alan, kaval kemiğinde morluk oluşan ve ağrıları olan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Nijerya'ya özel uçak gönderildi.

EYÜPSPOR MAÇINDA KESİN YOK

İstanbul'a gelir gelmez MR'ı çekilen Osimhen'in durumu bugün netlik kazanacak. Osimhen, ligde oynanacak Eyüpspor maçında kesin olarak yok. Şampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt maçında sahada olup olmayacağı ise belirsiz.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt müsabakasında sahada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Bu arada Galatasaray dünü izinli geçirdi. Sarıkırmızılı takım, bugün Eyüpspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

Haberler.com / Barış Polat - Spor
600 kişilik grup tarafından alıkonulan 45 asker serbest bırakıldı

600 kişilik grup tarafından alıkonulan 45 askerden haber var
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Faulü yapan kişi bilinçli bir şekilde sakatlamaya yönelik faul yaptı çok bariz, burnumuza kötü kokular geliyor...

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Veli kuzu yaptırmıştır

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın inkar ettiği Epstein mektubu ortaya çıktı! Kendi eliyle kadın silueti çizmiş

Trump'ın Epstein'a mektubu ortaya çıktı! Çizdiği şey başını yakacak
Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası

Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.